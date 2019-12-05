В Москве установили 170 тысяч камер и начали внедрять систему распознавания лиц. Доступ к этим данным можно купить на черном рынке: «МБХ медиа»

На черном рынке продают доступ к московским камерам видеонаблюдения — в том числе подключенным к системе распознавания лиц. Об этом говорится в репортаже журналиста Андрея Каганских для «МБХ медиа».

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На начало 2019 года в Москве насчитывалось около 170 тысяч камер наблюдения; они установлены во дворах, подъездах, парках, школах, поликлиниках, торговых и строительных объектах, а также в зданиях органов власти. Около трех тысяч московских камер подключены к системе распознавания лиц, интегрированной с базами МВД. В дальнейшем власти Москвы планируют подключить к ней все городские камеры.

Доступ к камерами наблюдения нелегально продают в чатах и на форумах. Как утверждает Андрей Каганских, продажей занимаются силовики и чиновники, имеющие доступ к «Единому центру обработки и хранения данных» (ЕЦХД) — системе, которая хранит данные с московских камер. За несколько тысяч рублей продавцы предлагают ссылку на прямой эфир определенной камеры и ее архив за пять дней (такие ссылки формируются в ЕЦХД; по данным Каганских, уязвимость, позволяющая их копировать, существует по меньшей мере с 2016 года). Заплатив от 30 тысяч рублей, можно купить логин и пароль с полным доступом к системе ЕЦХД— а значит, и ко всем московским камерам.

На черном рынке также можно получить информацию из системы распознавания лиц. Дилеры предлагают выгрузку данных за месяц. Каганских отправил одному из продавцов свою фотографию — и получил файл с результатами поиска в системе распознавания лиц (сколько журналист за это заплатил, не уточняется). Система выдала 238 возможных совпадений по 140 камерам Москвы. Точность распознавания составила 67%. Несмотря на это, ни одного реального совпадения в файле не было: все фотографии принадлежали другим людям, в том числе женщинам.

«Мы не можем показать эти фотографии [по закону о персональных данных], но по ним видно, что система выбрала реально похожих на меня людей. Встречаются люди с такими же морщинами, с такой же формой носа», — отметил Каганских. Он добавил, что рядом с каждой фотографией в файле стоит отметка «свой» или «чужой». Она маркирует вероятность того, что человек живет по адресу, где установлена камера: «свой» означает, что он появляется там часто, «чужой» — что он пришел туда впервые.

Чтобы убедиться, что полученные им данные не фейковые, Каганских сверил коды камер из распечатки с открытым реестром камер видеонаблюдения Москвы. Коды совпали. «Можно сказать, что результат немного неудовлетворительный, но этому есть возможное объяснение. <…> Это результат из ограниченного числа камер. Возможно, если бы их было больше, то система бы меня поймала, например, у меня перед домом», — сказал Каганских.

В репортаже отмечается, что в базе судебных решений нет ни одного приговора за нелегальную продажу данных с московских камер.

Пересказала Ольга Корелина