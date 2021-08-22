Маргарита Юдина, которую полицейский ударил ногой на митинге в Петербурге, рассказала о незаконном проникновении силовиков в ее дом

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Жительница Ленинградской области Маргарита Юдина, которую полицейский ударил ногой в живот 23 января во время митинга в поддержку Алексея Навального, заявила, что в ее дом незаконно проникли силовики.

Юдина написала в фейсбуке, что следователь настойчиво вызывал ее с детьми в Петербург, чтобы задать вопросы о давлении, которое оказывалось на нее после акции 23 января. Юдина называет это «глупым несущественным поводом». «Меня сразу насторожило, что он требовал, чтобы явились все одновременно», — указывает она.

20 августа Юдина все-таки поехала к следователю вместе со старшим сыном, оставив дома младших детей. По ее словам, когда они уже были в Петербурге, к ней в дом пришли сотрудники правоохранительных органов и «заставили младших детей его покинуть под предлогом эвакуации, якобы из-за обнаруженной в соседском дворе бомбы». Дети, пишет Юдина, провели около часа в микроавтобусе силовиков. За это время, предполагает она, в квартире мог пройти незаконный обыск и установлена «прослушка». Из всех домов, отмечает она, «эвакуировали» только ее детей, «другие соседи с открытыми ртами только наблюдали это маски-шоу».

«Новая газета» попыталась связаться с отделом МВД России по Лужскому району Ленинградской области и с управлением Следственного комитета по области. Предоставить оперативный комментарий оба ведомства не смогли.

Сотрудник полиции ударил Маргариту Юдину ногой в живот после ее вопроса об одном из задержанных. Юдина попала в реанимацию, откуда ее уже на следующий день перевели в обычную палату. Полицейский пришел к ней с цветами и извинениями. Юдина сказала, что простила его.

Позднее пострадавшая заявила, что, несмотря на извинения, обратится в СК. К ней домой пришли сотрудники прокуратуры и органов опеки. Администрация Лужского района также решила проверить, в каких условиях живет женщина и трое ее детей.

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