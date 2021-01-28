Чиновники заинтересовались детьми женщины, которую на митинге в Петербурге ударил полицейский. Они хотят выяснить, собираются ли ее сыновья идти в армию

Администрация Лужского района Ленинградской области проверит условия, в которых живет пострадавшая на митинге в Санкт-Петербурге Маргарита Юдина и ее 15-летняя дочь. Об этом изданию «Подъем» сообщил глава района Юрий Намлиев.

«У органов опеки есть вопросы в отношении условий ее [дочери Юдиной] проживания, — сказал Намлиев. — Почему она не ходила в школу и сейчас не учится».

«Нет оснований говорить о лишении прав. Речь идет о контрольных мероприятиях, то же самое производилось неоднократно со старшими детьми [Юдиной]», — сказал глава района.

Намлиев добавил, что его лично также интересует, планируют ли сыновья Юдиной, которым 20 и 25 лет, пройти срочную службу в армии: «Семья уезжала в ФРГ, затем вернулись, при этом сыновья не встали на учет в военкомат, поэтому и не служили в армии».

Маргариту Юдину, которая живет в Луге, 23 января 2021 года на акции в поддержку политика Алексея Навального в Петербурге ударил ногой в живот сотрудник полиции.

Она попала в больницу, куда к ней пришел ударивший ее полицейский и попросил у нее прощения. Юдина сначала сказала, что простила полицейского, но затем решила, что тот ее обманул, и теперь намерена обратиться в СК с требованием завести на сотрудника полиции дело.

К Юдиной 26 января приходили сотрудники органов опеки и прокуратуры, которые, по словам юристов «Команды 29», фотографировали ее дом из-за забора и пояснили, что «пришли разъяснить Маргарите ее права». После этого Юдиной стало плохо, ее увезли в больницу.