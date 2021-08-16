Активист Древарх Просветленный, обвиняемый в нападении на полицейского, вернулся в Россию и сдался властям

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Экологический активист Андрей Христофоров, известный как Человек-дерево Древарх Просветленный, задержан правоохранительными органами и доставлен в Архангельск. Как пишет «Новая газета», он сам приехал из Украины и добровольно сдался властям.

Летом 2019 года Христофорову, участвовавшему в протестах против строительства мусорного полигона в Шиесе, предъявили обвинение в нападении на полицейского (статья 318 УК, в зависимости от степени тяжести наказывается лишением свободы на срок до десяти лет).

По версии следствия, активист ударил электрошокером полицейского, когда его задерживали за то, что он экстренно остановил поезд на станции Шиес. С Христофорова взяли подписку о невыезде, но в сентябре 2019 года он уехал в Украину в поисках убежища и был объявлен в федеральный розыск. Два года спустя активист сообщил, что намерен вернуться в Россию, где у него осталась семья.

Строительство полигона на станции Шиес в Архангельской области, на который предполагалось привозить мусор из Москвы, началось в 2018 году. Местные жители в знак протеста организовали эко-вахту возле строительной площадки. До весны 2020 года в регионе и в соседней Республике Коми проходили многотысячные акции протеста.

В апреле 2020-го в отставку ушли архангельский губернатор Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов. Назначенные врио руководителей обоих регионов заявили, что не поддерживают проект мусорного полигона в Шиесе. Инвестор, компания «Технопарк» в октябре 2020 года сообщила о прекращении строительства, к лету 2021-го «Технопарк» пообещал рекультивировать территорию. В начале 2021 года активисты объявили протест из-за мусорного полигона в Шиесе завершенным.

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