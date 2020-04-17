Главы Коми и Архангельской области выступили против строительства мусорного полигона в Шиесе

Временно исполняющий обязанности главы республики Коми Владимир Уйба заявил, что не поддерживает строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

«Любой проект, который может нанести вред экологии любого субъекта любой страны, не должен иметь право на существование», — сказал Уйба (цитата по «Интерфаксу»). Глава региона отметил, что и. о. губернатора Архангельской области Александр Цыбульский также не поддерживает проект.

Сам Цыбульский заявил 16 апреля «Эху Севера», что не хочет, чтобы строительство полигона в Шиесе продолжалось. «Я против проекта на станции Шиес», — сказал он.

Александр Цыбульский стал временно исполняющими обязанности главы Архангельской области 2 апреля, сменив Игоря Орлова. Владимир Уйба в тот же день сменил главу Коми Сергея Гапликова.

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