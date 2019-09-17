Экологический активист Человек-дерево Древарх Просветленный уехал из России из-за уголовного дела

Экологический активист из Архангельска Андрей Христофоров, известный как Человек-дерево Древарх Просветленный, уехал из России после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о нападении на полицейского.

Христофоров рассказал изданию 29.ru, что сейчас находится в другой стране и возвращаться не собирается. Он решил уехать из России после того, как с него взяли подписку о невыезде. Как он смог уехать за границу, не уточняется.

Уголовное дело в отношении Христофорова возбудили после того, как он ударил электрошокером полицейского при задержании. Активиста задержали, когда он экстренно остановил поезд на станции Шиес в Архангельской области.

Древарх Просветленный выступает против строительства полигона в Шиесе, куда планируется свозить мусор из Москвы.

Жители Архангельской области с осени 2018 года проводят протестные акции против строительства мусорного полигона на станции Шиес. В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона в этом месте.