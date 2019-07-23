Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона в Шиесе

Президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона для твердых бытовых отходов в районе станции Шиес.

Путин дал такое поручение правительствам Архангельской области и Москвы. Главы регионов Игорь Орлов и Сергей Собянин соответственно должны отчитаться перед президентом до 1 сентября.

Жители Архангельской области с осени 2018 года проводят протестные акции против строительства мусорного полигона на станции Шиес, куда планируется свозить мусор из Москвы.