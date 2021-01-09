Защитники Шиеса объявили протест из-за мусорного полигона завершенным

Инициативная группа «Чистая Урдома» объявила, что закончила протест из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Об этом сообщается в паблике активистов во «ВКонтакте».

Как следует из поста, инициативная группа «единогласно решила признать снос полигона отходов необратимым». «Чистая Урдома» не будет препятствовать «проведению рекультивации (наведению порядка) на территории Шиеса», сказано в сообщении.

С тем, что протест закончен, согласились не все активисты , указано в одном из пунктов резолюции «Чистой Урдомы». Внимание на это обратило издание «Север.Реалии».

Несогласные с решением инициативной группы вышли из состава коалиции «Стоп Шиес», а «Чистая Урдома» будет считать их деятельность «не имеющей отношения к борьбе против строительства полигона отходов на Шиесе».

Строительство полигона на станции Шиес начали в 2018 году, предполагалось, что в Архангельскую область будут привозить мусор из Москвы. Местные жители организовали эко-вахту возле строительной площадки.

В регионе, а также в соседней Республике Коми начались многотысячные акции протеста, митинги продолжались до весны 2020 года.

В апреле 2020-го в отставку ушли архангельский губернатор Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов. Назначенные врио руководителей обоих регионов заявляли, что проект мусорного полигона в Шиесе не поддерживают. Инвестор, компания «Технопарк» в октябре 2020 года сообщила о прекращении строительства, к лету 2021-го «Технопарк» пообещал рекультивировать территорию.