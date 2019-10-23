Бойцы Росгвардии оцепили станцию Шиес, где строят мусорный полигон. В соседнем с ней поселке отключены интернет и электричество

Росгвардейцы ранним утром в среду, 23 октября, оцепили станцию Шиес, рядом с которой строят мусорный полигон, против которого протестуют местные жители.

Одновременно, сообщает «Новая газета» со ссылкой на активистов, бойцы Росгвардии перекрыли дороги в соседний поселок Урдома Ленского района Архангельской области. В поселке отключено электричество и не работает интернет.

Некоторые жители Урдома, сообщает архангельский сайт 29.ru, связывают отключение электричества с происходящим вокруг строительства полигона, другие, в свою очередь, считают, что произошла авария.

Издание «7×7» сообщает, что на стройку в Шиес в сопровождении полиции, ОМОНа и Росгвардии приехали несколько бензовозов. Для проезда техники сотрудники правоохранительных органов сломали замок на шлагбауме, установленном противниками строительства мусорного полигона. Столкновений между активистами и полицейскими, как подчеркивается, не было.

Жители Архангельской области с осени 2018 года протестуют против строительства мусорного полигона на станции Шиес. В числе прочего, они пытаются блокировать доставку на стройку топлива. В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве полигона в этом месте. Официально, напоминает «Новая газета», подрядчик строительства объявил, что работы в Шиесе приостановлены до весны, когда будет представлен окончательный проект.