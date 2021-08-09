Великобритания, США и Канада ввели новые ограничения против Беларуси. Под британские санкции попал и бизнесмен Михаил Гуцериев

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Правительство Великобритании вводит новые экономические санкции в отношении действующих властей Беларуси. Информация об этом размещена на сайте британского правительства.

Санкции включают в себя торговые ограничения в отношении калийных удобрений, нефтепродуктов, товаров для табачной промышленности, а также товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий в Беларуси.

Также Лондон ввел финансовые санкции в отношении белорусских государственных банков, запретил белорусским авиакомпаниям летать над британской территорией и отказал в техническом обслуживании самолетов, которыми пользуются Александр Лукашенко и его ближайшие соратники.

Под санкции Великобритании попал в том числе российский бизнесмен Михаил Гуцериев, которого Лондон называет одним из основных частных инвесторов Беларуси и соратником Лукашенко. Санкции подразумевают заморозку активов Гуцериева и запрет на техобслуживание его самолетов.

«Режим Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не приемлет действия Лукашенко после фальсификации выборов», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Лукашенко отреагировал на новые британские санкции так: «Да подавитесь вы этими санкциями, Великобритания. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские».

Обновлено. США и Канада также объявили о новых санкциях в отношении Беларуси. Канадские санкции затрагивают торговлю нефтепродуктами, удобрениями и финансовый сектор. Американские направлены против 23 физических и 21 юридического лица. Среди предприятий, попавших под ограничения, — «Беларуськалий», Национальный олимпийский комитет Беларуси, застройщик Dana Holdings, табачная фабрика «Неман».

9 августа 2021 года — годовщина президентских выборов в Беларуси, после которых в стране на протяжении нескольких месяцев продолжались массовые акции против Александра Лукашенко. Белорусские власти ответили на протесты беспрецедентными репрессиями.

После прошлогодних президентских выборов Евросоюз, Великобритания и США уже вводили санкции против Лукашенко и связанных с ним людей. В июне из-за «давней дружбы» с Лукашенко Михаил Гуцериев уже попал в санкционный список ЕС. Спустя несколько дней он вышел из совета директоров «РуссНефти» — одного из основных своих активов.

Как Гуцериев связан с Лукашенко Против эксцентричного бизнесмена Михаила Гуцериева ввели санкции — из-за близкой дружбы с Лукашенко Он был на его тайной инаугурации и возил пропагандистов из России в Беларусь

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в годовщину протестов заявила, что новые пакеты санкций против Беларуси готовят также США и Канада. По информации AFP, американские санкции затронут Национальный олимпийский комитет Беларуси, крупнейшее государственное предприятие «Беларуськалий» и государственный Беларусбанк.

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