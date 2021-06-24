Михаил Гуцериев вышел из совета директоров «РуссНефти». Два дня назад на него наложили санкции за связи с Лукашенко
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Бизнесмен Михаил Гуцериев принял решение покинуть совет директоров компании «РуссНефть» — одного из основных его активов.
Соответствующее заявление Гуцериева поступило в компанию, сообщается на сайте «Русснефти».
21 июня Гуцериев был включен в санкционный список Евросоюза в отношении Беларуси. Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении Беларуси из-за посадки самолета Ryanair в Минске.
В ЕС объяснили включение Гуцериева в список тем, что благодаря «давней дружбе» с Александром Лукашенко он «накопил богатство и влияние среди политической элиты» страны.