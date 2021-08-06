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Суд в австрийском Корнойбурге приговорил 48-летнего выходца из Чечни к пожизненному тюремному заключению, признав его виновным в убийстве видеоблогера из Чечни Мамихана Умарова.

Как сообщает Die Presse, подсудимый не признал вину в преступлении, заявив, что убийство совершил другой человек. «Настоящий преступник скрылся», — сказал Ахтаев.

43-летний Мамихан Умаров вел в ютьюбе канал «Анзор из Вены», где критиковал, а также оскорблял главу Чечни Рамзана Кадырова и его родителей. Умарова убили 4 июля 2020 года в городе Герасдорф под Веной. Это произошло, когда блогер встретился с Ахтаевым, известным торговцем оружия, чтобы обменять свой автомобиль на пистолет Glock 17. Умарова убили шестью выстрелами; последний выстрел был в голову. Ахтаева задержали в тот же день, на его ботинках нашли следы крови убитого.

За убийство Мамихана Умарова обещали награду в размере пяти миллионов долларов, сообщил на судебном заседании 6 августа его телохранитель, который выступил на процессе как свидетель.

Участники расследования не смогли выяснить, произошло ли убийство из-за ссоры во время сделки или же преступление было политически мотивированным, сообщил прокурор в заключительном слове.

После убийства Мамихана Умарова его родственники распространили видеообращение, в котором фактически признались в преступлении. «Мы остановили его, поскольку должны были это сделать», — говорилось в обращении.

Рамзан Кадыров утверждал, что Мамихан Умаров стал «жертвой спецслужб, работающих против России, и в частности, меня». В Кремле говорили, что не видят связи между преступлением и главой Чечни.

В ноябре 2019 года Рамзан Кадыров на совещании с руководством Чечни фактически призвал к расправам над пользователями интернета за оскорбления. «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — говорил Кадыров. Позже он попросил не воспринимать его слова буквально. Кремль отказался проверять его высказывание. В МВД не нашли нарушений в словах Кадырова.