Кремль отказался проверять слова Кадырова, который призвал «убивая, сажая, пугая» наказывать за оскорбление чести. Расшифровка

Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

«Медуза»: 5 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире республиканского телевидения призвал жестоко наказывать тех, кто — цитата — «нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями». В частности, согласно переводу «Би-би-си» и «Настоящего времени», Кадыров на заседании правительства призвал «убивать, сажать и пугать» таких людей. Ознакомились ли в Кремле с этим выступлением? Как в Кремле относятся к тому, что глава российского региона призывает к убийствам?

Дмитрий Песков: Я не читал оригинал стенограммы этого заседания правительства, не читал распечаток и оригиналов заявлений Кадырова. Публикации «Би-би-си», при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду.

«Эхо Москвы»: Так получается, что за последние недели несколько тем, которые связаны так или иначе с Чечней, вы не комментируете. Просто для того, чтобы понимать, — в Чечне сейчас такая же ситуация, как во всех остальных регионах России, с соблюдением российского законодательства? Или там какие-то особенные условия сейчас?

Песков: Нет, в Чечне не могут быть какие-то особенные условия. Это субъект Российской Федерации со всеми вытекающими юридическими и иными последствиями с точки зрения режима применения законодательства.

«Эхо Москвы»: То есть эти высказывания — как вы говорите, вы еще не ознакомились — в Кремле будут изучать? Проверять, насколько они действительно были сделаны?

Песков: Послушайте, мы не можем же руководствоваться сообщениями «Би-би-си», да? Я говорю, что мы не можем воспринимать сообщение «Би-би-си» как первоисточник, который [неразборчиво] комментировать.

«Эхо Москвы»: Но государственный телеканал ЧГТРК «Грозный» это тоже опубликовал. Правда, без перевода.

Песков: Без перевода? Нет, нам неизвестно о таких высказываниях ничего.

«Эхо Москвы»: Будут ли они проверяться или нет?

Песков: Нет, не будут.

«Эхо Москвы»: Спасибо.

Песков: Пожалуйста.

Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете BBC News — Русская служба

Bloomberg: Можете уточнить, почему именно не будут проверяться подобные высказывания? Я думаю, что в администрации президента можно найти переводчика с чеченского? Вы не в первый раз не отвечаете на вопросы о Рамзане Кадырове и том, что происходит в Чечне. Вы очень осторожны в своих комментариях относительно него. Можете объяснить, с чем связана такая ваша осторожность?

Песков: Это касается не только Рамзана Кадырова, но и других руководителей регионов. Потому что мы считаем, что, конечно, к руководителю региона нужно проявлять необходимое уважение. Что касается заявлений, то в любом субъекте Российской Федерации существуют правоохранительные органы, которые на основании действующего законодательства применяют или не применяют те или иные статьи, скажем так, закона для пресечения противоправных действий. Мне неизвестно о том, чтобы какие-то противоправные действия имели место.

«Медуза»: Правильно ли я вас понимаю, что вы призываете чеченские правоохранительные органы проверить эти высказывания, а в Кремле их проверять не будут?

Песков: Нет, вы неправильно меня поняли. Я никого не призываю, я констатирую.

Расшифровал Михаил Зеленский