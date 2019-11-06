Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей интернета, которые могли «оскорбить чью-то честь». Об этом говорится в сюжете телеканала «Грозный», вышедшем 5 ноября. Первой на это обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится,» — сказал Кадыров (цитата по «Би-би-си»).

Глава Чечни отметил, что готов преследовать тех, кто оскорбляет честь, даже «если законы всех стран будут нарушены». «Я приму любое наказание в этом мире. Ну, посадят в тюрьму. Ну, убьют. Ну, умрешь. Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире», — сказал он.

Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете BBC News — Русская служба

«Новая газета» сообщила в октябре, что в Чечне, начиная с августа, проводят масштабные репрессии против высокопоставленных чиновников, в том числе близких к Рамзану Кадырову. Некоторых из них преследуют из-за негативных высказываний о главе Чечни.