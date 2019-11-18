«Кавказский узел»: Кадыров назвал призывы к расправам частью «нашей этики»

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свое выступление в начале ноября, где он призывал убивать, сажать и запугивать тех, кто «задевает честь». Он высказался на эту тему, посещая строящийся исламский центр в Грозном. Перевод реплик Кадырова, показанных государственным телеканалом «Грозный», опубликовал «Кавказский узел».

«Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по вышло: „Я тебя побью, я тебя убью, я вырву“… Когда ты говоришь, делают прямой перевод… „Вот видите: Кадыров то да се“… Я и своим детям говорю [такое]… В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — приводит издание слова Кадырова.

Он также добавил, что кровная месть не подразумевает убийство, а была введена «чтобы не убивали». «Все, чтобы наладить согласие между людьми», — сказал Кадыров.

Ранее пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов раскритиковал «Би-би-си», опубликовавшую перевод реплик главы республики об убийствах за оскорбление чести. Каримов посчитал, что переводчики плохо владели чеченским языком.

Кремль проверять высказывания Кадырова об убийствах отказался.