«Кавказский узел»: Кадыров назвал призывы к расправам частью «нашей этики»
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свое выступление в начале ноября, где он призывал убивать, сажать и запугивать тех, кто «задевает честь». Он высказался на эту тему, посещая строящийся исламский центр в Грозном. Перевод реплик Кадырова, показанных государственным телеканалом «Грозный», опубликовал «Кавказский узел».
«Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату вышло: „Я тебя побью, я тебя убью, я вырву“… Когда ты говоришь, делают прямой перевод… „Вот видите: Кадыров то да се“… Я и своим детям говорю [такое]… В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — приводит издание слова Кадырова.
Он также добавил, что кровная месть не подразумевает убийство, а была введена «чтобы не убивали». «Все, чтобы наладить согласие между людьми», — сказал Кадыров.
Ранее пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов раскритиковал «Би-би-си», опубликовавшую перевод реплик главы республики об убийствах за оскорбление чести. Каримов посчитал, что переводчики плохо владели чеченским языком.
Кремль проверять высказывания Кадырова об убийствах отказался.