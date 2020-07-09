Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийствах чеченских блогеров в Европе. Перед смертью они оскорбляли главу Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в телеграме, что за убийствами двух чеченцев Мамихана Умарова («Анзор из Вены») в Австрии и Имрана Алиева («Мансур Старый») во Франции стоят «спецслужбы, работающие против России».

4 июля в австрийском Герасдорфе, пригороде Вены, был убит 47-летний уроженец Чечни, блогер Мамихан Умаров, известный на ютьюбе как «Анзор из Вены». В своих видео Умаров критиковал Рамзана Кадырова и неоднократно оскорблял главу Чечни и его родителей. В его убийстве подозревают двух чеченцев, более 15 лет живущих в Европе. 44-летний выходец из Чечни Имран Алиев («Мансур Старый») убит 30 января в отеле французского города Лилль. Он вел блог, в котором резко критиковал ситуацию на Кавказе, негативно высказывался о Рамзане Кадырове, используя в том числе нецензурную брань. После убийства Алиева в розыск объявили жителя Чечни.

«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня», — заявил глава Чечни.

Кадыров отметил, что спецслужбы знают, что для выходцев из Чечни неприемлемы сквернословие, мат и ложь, «и чеченцы спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет».

«Помните, что еще до нашего спроса, от вас избавятся как от расходного материала, — обратился Кадыров к своим критикам. — Это должен понимать каждый здравомыслящий человек, прежде чем согласится на участие в проектах спецслужб. Не становитесь куклами, заботьтесь о своих семьях. Иначе такая же участь ждет и вас, а обвинять будут Кадырова и его команду».

В ноябре 2019 года глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с руководством республики фактически призвал к расправам над пользователями интернета за оскорбления. «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — говорилось в заявлении Кадырова.

Глава Чечни заявил, что его слова — это оборот речи, который не стоит воспринимать буквально. Кремль отказался проверять высказывание Кадырова. В МВД не нашли нарушений в словах главы Чечни.