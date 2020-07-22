Родственники чеченского блогера Мамихана Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии

Родственники чеченского блогера , убитого в Австрии, записали видеообращение, в котором фактически признались в преступлении. Ролик распространяется в соцсетях и мессенджерах, на него обратило внимание издание «Кавказ.Реалии».

«Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя… Мы остановили его, поскольку должны были это сделать», — приводит издание перевод заявления родных Умарова из села Мескер-Юрт в Чечне.

Также они призвали отпустить на свободу подозреваемых в убийстве блогера, задержанных австрийской полицией.

«Мы собрались, чтобы обратиться к народу республики и главе и попросить прощения. Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас», — добавили авторы обращения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в убийстве Мамихана Умарова иностранные спецслужбы. В Кремле заявляли, что не видят связи между преступлением и главой Чечни.