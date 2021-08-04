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Суд отказался отменить решение о признании ФБК «экстремистской организацией»

Источник: РИА Новости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отклонил апелляцию на решение о признании Фонда борьбы с коррупцией «экстремистской организацией» и запрете его деятельности, сообщает РИА Новости. Решение вступило в законную силу.

Вместе с ФБК Мосгорсуд 9 июня признал «экстремистскими» другие структуры, связанные с Алексеем Навальным, — Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. ФБК и Фонд защиты прав граждан суд решил ликвидировать, а их имущество — обратить в доход государства. Деятельность штабов Навального запрещена.

Интересы этих организаций на процессе представляли юристы правозащитного объединения «Команда 29». Руководитель «Команды 29» адвокат Иван Павлов ранее говорил, что в апелляционной жалобе 57 листов, на которых перечислены все допущенные серьезные нарушения.

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До апелляции решение Мосгорсуда о признании организаций, связанных с Навальным, «экстремистскими» не считалось вступившим в силу. Запрет на их деятельность начал действовать сразу же после решения Мосгорсуда.

Какие у этого последствия

ФБК и другие организации, связанные с Навальным, были признаны «экстремистскими» по жалобе московской прокуратуры. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как некоторые материалы дела были засекречены.

ФБК признали «экстремистской организацией»

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