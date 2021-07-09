ФБК обжаловал решение суда о признании его «экстремистской организацией»

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обжаловал решение Мосгорсуда, признавшего его «экстремистской организацией» и запретившего деятельность ФБК в России. Одновременно с ФБК суд признал «экстремистскими» другие структуры, связанные с Алексеем Навальным, и .

«Мы подали жалобу на решение Мосгорсуда по делу Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и Штабов Навального. Только после ее рассмотрения станет ясно, будут ли эти организации считаться в России экстремистскими», — сообщило правозащитное объединение «Команда 29», юристы которого представляют интересы этих организаций на процессе.

По словам руководителя «Команды 29» адвоката Ивана Павлова, в апелляционной жалобе 57 листов, на которых перечислены все допущенные серьезные нарушения.

«Решение основано на чистых листах и нескольких килограммах беспорядочных, не относящихся к делу бумаг, и вынесено в отсутствие почти 70 человек, чьи имена в нем упоминаются. Фамилия Навальный называлась прокурором раз двадцать, но при этом в вызове его как свидетеля нам было отказано. Никаких доказательств того, что ФБК занимался экстремистской деятельностью, мы так и не услышали, если не считать высказываний, противоречащих законодательству и здравому смыслу».

Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального 9 июня. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций. Решение было вынесено после жалобы московской прокуратуры. Рассмотрение проходило в закрытом режиме, так как некоторые материалы дела были засекречены.

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