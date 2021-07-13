В Израиле отменили запрет на суррогатное материнство для однополых пар и одиноких мужчин

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Верховный суд Израиля отменил запрет на суррогатное материнство для однополых пар и одиноких мужчин. Об этом сообщает The Times of Israel.

Решение вступит в силу через полгода. Такой срок отведен правительству Израиля, чтобы подготовиться к новым правилам.

Поводом для судебного решения стал иск гей-пары Этая Пинкаса и Йоава Арада, поданный еще в 2010 году.

Сейчас пользоваться услугами суррогатных матерей в Израиле могут лишь гетеросексуальные пары и одинокие женщины. В 2020 году Верховный суд Израиля признал этот закон нарушающим права на равенство и на родительство и отвел срок Кнессету, чтобы отменить его. Но парламент этого не сделал, поэтому Верховный суд отменил закон своим решением.

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц, первый открытый гей на этом посту, отреагировал на решение суда твитом «Наконец-то равенство!». Действия Верховного суда также поддержали министр иностранных дел Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц. Оппозиционные религиозные партии решение Верховного суда раскритиковали.

В России воспользоваться услугами суррогатных матерей могут гетеросексуальные пары и одинокие женщины. Использование этой технологии одинокими мужчинами в законе не урегулировано.

В январе 2021 года РБК сообщил, что депутаты Госдумы разработали законопроект, который запрещает услуги суррогатного материнства для иностранцев, а также для неженатых мужчин и незамужних женщин.

В июне 2021-го законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев внесли в Госдуму.

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