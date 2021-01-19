В Госдуме разработали законопроект, запрещающий суррогатное материнство для одиноких людей

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который запрещает услуги суррогатного материнства для иностранцев, а также для неженатых мужчин и незамужних женщин. Об этом сообщает РБК, изучивший документ. На момент публикации новости законопроект не внесли на рассмотрение Госдумы.

Один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой подтвердил, что участвовал в работе над документом. Он рассказал, что пока не знает, когда поправки внесут в Госдуму. По его словам, 20 января документ обсудят на парламентских слушаниях по вопросам суррогатного материнства.

В проекте пояснительной записки к законопроекту сказано, что «практика суррогатного материнства создает прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам, представляет как минимум угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности».

Авторы законопроекта предложили, чтобы услугами суррогатного материнства могли пользоваться только состоящие в браке мужчина и женщина, которая сама не может выносить ребенка по медицинским показаниям. Они должны состоять в браке не менее одного года, их возраст должен быть от 25 до 55 лет, а обратиться к суррогатной матери они смогут по рекомендации врача. Также законопроект запрещает посреднические услуги в сфере суррогатного материнства и рекламу таких сервисов.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, комментируя законопроект, сказала РБК, что документ противоречит базовым нормам Конституции, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом. «Если человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав», — сказала Пушкина, отметив, что миллионы россиян воспитывают детей в одиночку, и такие семьи ничем не хуже других.

В январе 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о торговле детьми после того, как в квартире в Подмосковье нашли четырех младенцев, один из которых умер от синдрома внезапной смерти новорожденного. В СК утверждали, что детей родили суррогатные матери для иностранных граждан. Всего в деле 11 эпизодов о рождении 14 детей для семей из Таиланда и Филиппин. По делу арестовали восемь врачей, которых подозревают в нарушении законов в области вспомогательных репродуктивных технологий в 2014-2020 годах.

К вспомогательным репродуктивным технологиям , в частности, относят искусственную инсеминацию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и суррогатное материнство. Сейчас воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями могут пары, то есть мужчины и женщины, состоящие или не состоящие в браке, а также одинокие женщины. Использование ВРТ одинокими мужчинами в законе не урегулировано.