Superjob: 11% россиян столкнулись с отказами в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса

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С отказами в трудоустройстве из-за отсутствия прививки от COVID-19 уже столкнулись 11% россиян. Об этом свидетельствуют результаты сервиса Superjob, которые есть в распоряжении РБК.

На трудоустройство 73% опрошенных отсутствие прививки не повлияло. 16% затруднились ответить на этот вопрос.

Среди жителей Москвы, которая первой ввела обязательную вакцинацию, с отказами в приеме на работу столкнулись 15% респондентов. В Петербурге, где тоже действует обязательная вакцинация, — 9%.

В целом по России наибольшая доля тех, кто встречался с отказами в трудоустройстве из-за вакцинации, — среди работников с зарплатами до 50 тысяч рублей.

Юристы, опрошенные «Медузой» после введения обязательной вакцинации в Москве, считают, что по закону обязательно вакцинироваться должны лишь люди, чьи профессии подпадают под постановление правительства № 825 (в нем указаны, например, медработники, учителя, люди, работающие с животными). Но вакцинация очень важна: это самый эффективный (и, возможно, единственный) способ остановить пандемию коронавируса.

В июне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о многочисленных жалобах на обязательную вакцинацию. Она назвала принуждение к прививке через угрозу поражения в правах «нечестной игрой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что дискриминация людей без иммунитета к коронавирусу «неминуемо наступит», поскольку они «не смогут работать на всех участках». Он также отметил, что у тех, кто не хочет делать прививку, есть возможность уволиться.

Обязательную вакцинацию работников определенных сфер на данный момент ввели уже 28 из 85 регионов России. Работодателям пригрозили штрафами за невыполнение требований по вакцинации и разрешили отстранять от работы непривитых сотрудников.

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