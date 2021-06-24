«Вы можете поменять работу». Песков объяснил, почему обязательную вакцинацию можно считать добровольной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обязательная вакцинация сотрудников ряда организаций в Москве может считаться добровольной, поскольку у тех, кто не хочет делать прививку, есть возможность уволиться.

Это добровольность, потому что вы можете поменять работу. Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете, в условиях острой вспышки пандемии.

Те, кто принял решение не вакцинироваться, сообщил Песков во время пресс-колла с журналистами, «может искать себе работу в другом месте, которая не связана с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки».

16 июня на фоне роста заболеваемости коронавирусом власти Москвы объявили о проведении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников государственных и частных предприятий некоторых сфер: торговли, общественного питания, транспорта, образования, ЖКХ, культурных и развлекательных мероприятий. До 15 августа полный курс вакцинации должны пройти не менее 60% сотрудников таких организаций. Помимо Москвы о подобных мерах объявили еще несколько регионов.

24 июня московский оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил, что работодатели обязаны отстранять сотрудников, которые отказываются прививаться при отсутствии медицинских противопоказаний. Таким сотрудникам, сообщил оперштаб, не должна начисляться зарплата, но работодатель может предложить им перейти на удаленный режим работы.

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