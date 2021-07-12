Муниципального депутата Кетеван Хараидзе отпустили из СИЗО под домашний арест

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Мосгорсуд постановил перевести муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе, которую обвиняют по делу о мошенничестве, из СИЗО под домашний арест, сообщил в фейсбуке адвокат Михаил Бирюков.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, внутрь не пустили посетителей, в том числе журналистов, сообщил глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович. Он рассказал, что к делу приобщили петиции в поддержку Кетеван Хараидзе и почти 60 поручительств.

63-летнюю Кетеван Хараидзе задержали 18 июня и на следующий день арестовали. Ей предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, депутат якобы взяла деньги у застройщика, чтобы остановить протесты жителей Тверского района против строительства элитного жилого комплекса, который возвели без модернизации существующей сети канализации, писали «Открытые медиа». В знак протеста против уголовного преследования Хараидзе объявляла голодовку, которую прекратила 28 июня.

Во время заключения в московском СИЗО-6 Хараидзе жаловалась на то, что сотрудники ФСИН не дают ей питьевую воду. «Ей приносят кипяток… в эту адскую жару», — говорила 24 июня главный редактор издательства Corpus Варвара Горностаева (тогда стояла жара до +34 градусов).

В мае Кетеван Хараидзе объявила, что будет выдвигать свою кандидатуры на выборах в Госдуму.

Уголовное дело в отношении Хараидзе возбудили на фоне преследования оппозиционных политиков в России. Так, в июне в Москве задержали бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, после чего он уехал из России, опасаясь уголовного преследования. В Петербурге задержали депутата городского Заксобрания Максима Резника, которого обвинили в хранении наркотиков без цели сбыта.

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