Дмитрий Гудков уехал из Москвы в Киев из опасения попасть под арест Он заявил, что «не готов на все ради власти» и что «публичная политика в России закончилась»

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Дмитрий Гудков во время протестов из-за недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму, 16 июля 2019 года Евгений Фельдман

Оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России в Украину. Об этом он рассказал в соцсетях 6 июня. «Несколько близких источников из окружения администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое будет продолжено вплоть до моего ареста», — заявил Гудков. Он выразил уверенность, что дело возбудили, чтобы не допустить его к выборам в Госдуму и «выдавить из страны как минимум до дня голосования». «Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится», — добавил Гудков.

Гудков уехал вскоре после того, как отбыл двое суток в изоляторе временного содержания. Его отпустили 3 июня без предъявления обвинений. Два источника, близких к администрации президента России, сказали «Медузе», что Гудков был освобожден под давлением политического блока мэрии Москвы, с которым у политика, по словам собеседников, «неплохой контакт». Один из источников сообщил, что уголовное преследование Гудкова инициировало министерство внутренних дел России. «Кого-то из оппозиционеров прессует ФСБ, в случае Гудкова решило отличиться МВД», — сказал он.

Дмитрий Гудков рассказал, что решил уехать после разговора с отцом, тоже бывшим депутатом Госдумы Геннадием Гудковым. По словам Гудкова-младшего, разговор между ними произошел 5 июня; отец сказал ему, что расследование уголовного дела продолжается, что Гудкову-младшему просто дали время покинуть страну и что если он этого не сделает, уголовному преследованию подвергнется его родной брат Владимир. «Такие сообщения поступили от знакомых [отца], мне намеки поступали», — сказал Гудков-младший в разговоре с «Дождем».

Политик заявил, что «не готов на все ради власти». «Я себе задал два вопроса. Я остался, меня посадили, это как-то приближает перемены? Увы, ответ отрицательный. И второй вопрос. Готов ли я ради того, чтобы когда-то прийти к власти, пожертвовать жизнью и здоровьем своих родных и близких? Нет, не готов. <…> Я понял, что я не готов на все ради власти», — сказал Гудков «Дождю». Он подчеркнул, что его отъезд временный и что он продолжит заниматься политикой, не уточнив, в каком формате.

Позднее Гудков написал в фейсбуке большой пост с объяснением своего отъезда. «Можно сказать, что публичная политика в России закончилась, потому что теперь политик — это мишень. И именно поэтому я считаю, что, оставаясь в стране, не могу быть больше эффективным в условиях, когда, по сути, любая политическая активность ведет к тюремным срокам не только для самих политиков, но также их сторонников и родственников», — говорится в посте.

Источник «Интерфакса» заявил, что своим отъездом Гудков нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде. Политик это опроверг. По его словам, он не давал подписку о невыезде — лишь обязательство явиться к следователю или в суд, если его вызовут. Адвокат политика Михаил Бирюков сказал, что неявка по требованию следователя может повлечь за собой объявление Гудкова в розыск, но для этого политику должны сначала заочно предъявить обвинения.

Гудков уехал в Украину с братом Владимиром, поскольку, по информации политика, «он был следующим». В России осталась жена и дети Гудкова (по словам политика, они приедут к нему позднее), а также тетя Ирина Ермилова, которая вместе с ним стала фигуранткой уголовного дела (у нее подписка о невыезде). Гудков планирует провести некоторое время в Украине, после чего поедет в болгарский город Варна, где сейчас . «Там, я думаю, у меня будет время предложить какой-то дальнейший план действий», — сказал он «Дождю».

В Кремле не следили за делом против Гудкова и за отъездом политика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Если это законный выезд из страны — любой гражданин может, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах. Он может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс», — сказал Песков. Гудков выехал из России на машине, по данным «Интерфакса», через пропускной пункт «Троебортное — Бачевск» в Брянской области.

7 июня Савеловский суд Москвы должен рассмотреть протокол об участии Гудкова в акции за Навального 23 января. Этот протокол был составлен в отношении политика в конце апреля из-за ролика в телеграм-канале Гудкова. Сам политик допускал, что штраф за участие в этой акции может быть использован для того, чтобы заявить о его связи с Навального и не позволить ему избираться в Госдуму на основании .

Обновлено. Суд оштрафовал Гудкова на 10 тысяч рублей за акцию 23 января.

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Ольга Корелина