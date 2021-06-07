Перейти к материалам

Стань агентом лета!

Дмитрий Гудков во время протестов из-за недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму, 16 июля 2019 года
новости

Дмитрий Гудков уехал из Москвы в Киев из опасения попасть под арест Он заявил, что «не готов на все ради власти» и что «публичная политика в России закончилась»

Источник: Meduza
Дмитрий Гудков во время протестов из-за недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму, 16 июля 2019 года
Дмитрий Гудков во время протестов из-за недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму, 16 июля 2019 года
Евгений Фельдман

Оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России в Украину. Об этом он рассказал в соцсетях 6 июня. «Несколько близких источников из окружения администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста», — заявил Гудков. Он выразил уверенность, что дело возбудили, чтобы не допустить его к выборам в Госдуму и «выдавить из страны как минимум до дня голосования». «Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится», — добавил Гудков.

Гудков уехал вскоре после того, как отбыл двое суток в изоляторе временного содержания. Его отпустили 3 июня без предъявления обвинений. Два источника, близких к администрации президента России, сказали «Медузе», что Гудков был освобожден под давлением политического блока мэрии Москвы, с которым у политика, по словам собеседников, «неплохой контакт». Один из источников сообщил, что уголовное преследование Гудкова инициировало министерство внутренних дел России. «Кого-то из оппозиционеров прессует ФСБ, в случае Гудкова решило отличиться МВД», — сказал он.

Дмитрий Гудков рассказал, что решил уехать после разговора с отцом, тоже бывшим депутатом Госдумы Геннадием Гудковым. По словам Гудкова-младшего, разговор между ними произошел 5 июня; отец сказал ему, что расследование уголовного дела продолжается, что Гудкову-младшему просто дали время покинуть страну и что если он этого не сделает, уголовному преследованию подвергнется его родной брат Владимир. «Такие сообщения поступили от знакомых [отца], мне намеки поступали», — сказал Гудков-младший в разговоре с «Дождем».

Политик заявил, что «не готов на все ради власти». «Я себе задал два вопроса. Я остался, меня посадили, это как-то приближает перемены? Увы, ответ отрицательный. И второй вопрос. Готов ли я ради того, чтобы когда-то прийти к власти, пожертвовать жизнью и здоровьем своих родных и близких? Нет, не готов. <…> Я понял, что я не готов на все ради власти», — сказал Гудков «Дождю». Он подчеркнул, что его отъезд временный и что он продолжит заниматься политикой, не уточнив, в каком формате.

Позднее Гудков написал в фейсбуке большой пост с объяснением своего отъезда. «Можно сказать, что публичная политика в России закончилась, потому что теперь политик — это мишень. И именно поэтому я считаю, что, оставаясь в стране, не могу быть больше эффективным в условиях, когда, по сути, любая политическая активность ведет к тюремным срокам не только для самих политиков, но также их сторонников и родственников», — говорится в посте.

Источник «Интерфакса» заявил, что своим отъездом Гудков нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде. Политик это опроверг. По его словам, он не давал подписку о невыезде — лишь обязательство явиться к следователю или в суд, если его вызовут. Адвокат политика Михаил Бирюков сказал, что неявка по требованию следователя может повлечь за собой объявление Гудкова в розыск, но для этого политику должны сначала заочно предъявить обвинения.

Гудков уехал в Украину с братом Владимиром, поскольку, по информации политика, «он был следующим». В России осталась жена и дети Гудкова (по словам политика, они приедут к нему позднее), а также тетя Ирина Ермилова, которая вместе с ним стала фигуранткой уголовного дела (у нее подписка о невыезде). Гудков планирует провести некоторое время в Украине, после чего поедет в болгарский город Варна, где сейчас живут его родители. «Там, я думаю, у меня будет время предложить какой-то дальнейший план действий», — сказал он «Дождю».

В Кремле не следили за делом против Гудкова и за отъездом политика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Если это законный выезд из страны — любой гражданин может, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах. Он может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс», — сказал Песков. Гудков выехал из России на машине, по данным «Интерфакса», через пропускной пункт «Троебортное — Бачевск» в Брянской области.

7 июня Савеловский суд Москвы должен рассмотреть протокол об участии Гудкова в акции за Навального 23 января. Этот протокол был составлен в отношении политика в конце апреля из-за ролика в телеграм-канале Гудкова. Сам политик допускал, что штраф за участие в этой акции может быть использован для того, чтобы заявить о его связи с Фондом борьбы с коррупцией Навального и не позволить ему избираться в Госдуму на основании «закона против ФБК».

Обновлено. Суд оштрафовал Гудкова на 10 тысяч рублей за акцию 23 января.

Уголовное дело против Дмитрия Гудкова

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег

Ольга Корелина

Реклама