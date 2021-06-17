Петербургского депутата Максима Резника обвинили по «народной» статье о наркотиках. Его задержали после объявления выборов в городской парламент

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Сергей Коньков / ТАСС

17 июня Следственный комитет задержал на двое суток депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника. По версии следствия, Резник не позднее 9 марта 2021 года купил в Петербурге у неустановленного человека 18,2 грамма марихуаны «для личного потребления». Парламентария обвинили по 228-й «народной» Уголовного кодекса о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сам Резник, по данным «Фонтанки», все обвинения отрицает.

СК предъявил Резнику обвинения после расследования дела против его дальнего родственника Ивана Дорофеева, которое возбудили по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков.

9 марта следователи МВД пришли с обыском в мастерскую на канале Грибоедова, где жил Дорофеев. В тот момент там находился Резник, который заехал обсудить семейные вопросы. В ходе обыска у Дорофеева нашли «банки из-под жевательной резинки с наркотическими веществами», а также «кусты, похожие на сырье для наркотика», пишет «Фонтанка». По данным издания, понятые и оперативники утверждали, что банку с наркотиками принес именно Резник, на ней нашли его отпечатки.

Мать Дорофеева заявляла, что следователи давили на ее сына, требуя дать показания против Резника. Сам депутат говорил, что по просьбе Дорофеева принес банку с конфетами. Родственник парламентария сперва утверждал, что банки принес Резник, затем заявил о давлении, а позднее — что ничего не помнит. Депутата трижды вызывали на допрос. 17 июня у него провели обыск, после чего увезли на новый допрос и задержали.

Резника задержали на следующий день после объявления выборов в парламент Петербурга. 16 июня на заседании Заксобрания сообщили, что парламентские выборы назначили на 19 сентября. Резник собирался участвовать в выборах — об этом он сообщил 20 мая. «В этом году нам предстоит особенно трудный бой, и без вас — не обойтись», — говорил Резник, объявляя о своем участии.

Максим Резник — оппозиционный депутат Заксобрания. Раньше он сталкивался с травлей со стороны СМИ, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. В 2019 году после того, как полиция в Петербурге жестко задержала больше 60 оппозиционеров на первомайской демонстрации, «Федеральное агентство новостей» и другие издания начали писать о том, что Максим Резник находился под действием наркотиков. При этом никаких доказательств СМИ не привели. В марте 2021 года, когда к Ивану Дорофееву пришли с обыском, эти же издания сообщили о том, что Максима Резника задержали в нарколаборатории.

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