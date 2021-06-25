«Ей приносят кипяток в эту адскую жару». Муниципальному депутату Кетеван Хараидзе, которая объявила голодовку в СИЗО, не дают питьевую воду

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Муниципальному депутату Тверского округа Москвы Кетеван Хараидзе, которая находится в СИЗО-6 по обвинению в мошенничестве, не дают питьевую воду. Об этом в фейсбуке сообщила соседка Хараидзе, главный редактор издательства Corpus Варвара Горностаева со ссылкой на адвоката Хараидзе.

Ей приносят кипяток… в эту адскую жару. А воды — нет, не приносят. В ту секунду, как мы об этом этом узнали, я заказала во ФСИН-магазине 18 литров воды в бутылках. Была уверена, что оплаченный заказ доставят ну хотя бы до конца дня. Сегодня воды по-прежнему нет.

Журналист The Insider Олег Пшеничный опубликовал письмо, которое, по его словам, написала Хараидзе. Оно начинается так: «У меня нет воды! Нет воды! Передайте мне воду! Жарко! Еды не надо!».

Другое письмо Хараидзе также выложила Горностаева. В письме говорится, что сотрудники СИЗО приносят в камеру Хараидзе, которая объявила голодовку, еду и отказываются ее уносить. «Ну и пусть стоит. Есть не буду!!!» — написала Хараидзе.

Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил ТАСС, что у Хараидзе нет денег на лицевом счете, она не может купить минеральную воду, «а качество водопроводной воды, пусть и кипяченой, оставляет желать лучшего».

В мае Кетеван Хараидзе объявила, что будет выдвигаться на выборах в Госдуму.

В середине июня Хараидзе задержали и отправили под арест на два месяца. В знак протеста она объявила голодовку. Депутата обвиняют в том, что она незаконно препятствовала вводу в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе. По словам защиты Хараидзе, дом был возведен с градостроительными нарушениями без собственной канализации.

Ранее в России преследовали еще нескольких оппозиционных политиков. 1 июня в Москве по уголовному делу о причинении имущественного ущерба был задержан Дмитрий Гудков; через несколько дней его освободили, и он уехал из России. 17 июня в Санкт-Петербурге задержали муниципального депутата Максима Резника; его обвинили в хранении наркотиков без цели сбыта.

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