Муниципального депутата Кетеван Хараидзе обвинили в мошенничестве и арестовали на два месяца. Она объявила голодовку

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Хамовнический районный суд Москвы арестовал муниципального депутата Тверского округа Кетеван Хараидзе по делу о мошенничестве.

После оглашения решения суда Хараидзе в знак протеста объявила голодовку.

Хараидзе задержали в ночь на 18 июня, тогда же в ее квартире были проведены обыски, она находилась в статусе свидетеля. Утром 19 июня стало известно, что ей предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По словам защиты, обвинения связаны с тем, что Хараидзе препятствовала вводу в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе — и таким образом, по версии следствия, нарушала права граждан на жилое помещение. Сам дом при этом был возведен с градостроительными нарушениями без собственной канализации.

В мае Кетеван Хараидзе объявила, что будет выдвигаться на выборах в Госдуму.

1 июня в Москве по уголовному делу о причинении имущественного ущерба задержали политика Дмитрия Гудкова, через несколько дней он уехал из России из-за угрозы ареста. 17 июня в Санкт-Петербурге задержали муниципального депутата Максима Резника; его обвинили в хранении наркотиков без цели сбыта.

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