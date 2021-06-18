В Москве задержали муниципального депутата Кетеван Хараидзе. В мае она объявила о выдвижении в Госдуму

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Сотрудники Следственного комитета в ночь на 18 июня задержали муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе, сообщает «ОВД-Инфо».

Хараидзе увезли на допрос в 00:30 ночи после многочасового обыска, рассказала ее соседка Варвара Горностаева. У депутата изъяли телефон, компьютер, а также две пятитысячные купюры, найденные в пальто, которые, как сказала Хараидзе своей соседке, она в пальто не оставляла.

После обыска следователи ушли, но затем вернулись в квартиру Хараидзе, якобы чтобы составить повестку для вызова на допрос, и забрали ее в отдел СК по Центральному округу Москвы. Туда выехала адвокат Евгения Григорьева, которую отказались пустить к задержанной.

Глава избирательного штаба Хараидзе Екатерина Успенская рассказала, что после задержания никаких следственных действий не происходит. «Хараидзе проходит как свидетель по какому-то делу, вчера делала прививку от ковида и боится побочных эффектов», — рассказала Успенская.

В мае Кетеван Хараидзе объявила о выдвижении в Госдуму.

В последние недели в России прошли задержания потенциальных кандидатов в Госдуму. 1 июня в Москве задержали политика Дмитрия Гудкова по уголовному делу о причинении имущественного ущерба мэрии Москвы. Из-за угрозы ареста Гудков уехал из России. 9 июня в Петербурге задержали блогера Юрия Хованского, обвиняемого в публичных призывах к терроризму, что в ЛДПР также связали с предвыборной кампанией в парламент. 17 июня Петербурге задержали оппозиционного депутата Заксобрания Максима Резника, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков без цели сбыта.

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