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Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе, обвиненная в мошенничестве, прекратила голодовку в СИЗО

Источник: ТАСС

Муниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе, находящаяся в СИЗО-6 по подозрению в мошенничестве, прекратила голодовку, начатую в знак протеста против своего уголовного преследования. Об этом журналистам рассказала ее адвокат Евгения Григорьева.

«Кети чувствует себя хорошо, голодовку прекратила 28 июня… Организм, конечно, очень ослаб: голодовка, сильнейший стресс от всего этого беззакония», — цитирует ТАСС слова адвоката.

В середине июня Кетеван Хараидзе задержали и отправили под арест до 13 августа. В знак протеста она объявила голодовку. Депутата обвиняют в том, что она незаконно препятствовала вводу в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе. По словам защиты Хараидзе, дом был возведен с градостроительными нарушениями без собственной канализации.

В мае Хараидзе объявила, что будет выдвигаться на выборах в Госдуму. 

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