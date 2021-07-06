Леонида Волкова оштрафовали на 25 тысяч рублей за акцию с фонариками 14 февраля

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Головинский суд Москвы оштрафовал бывшего главу Леонида Волкова на 25 тысяч рублей за акцию «Любовь сильнее страха». Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд признал Волкова виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

Акция «Любовь сильнее страха» прошла по всей России 14 февраля. Она была направлена на поддержку Навального, которому незадолго до этого заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Участники акции выходили на улицы с включенными фонариками, делали фото и выкладывали их в соцсети.

23, 31 января, а также 2 февраля в России также прошли акции в поддержку Навального. На январских акциях задержали более девяти тысяч человек, более 90 человек стали фигурантами уголовных дел.

Еще одна акция в поддержку Навального прошла 21 апреля. Она была объявлена после того, как политик начал голодовку в колонии, а прокуратура потребовала признать штабы Навального и другие связанные с ним структуры экстремистскими (суд выполнил это требование в начале июня). На акции были задержаны более полутора тысяч человек.

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