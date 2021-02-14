По всей России прошла акция в поддержку Навального «Любовь сильнее страха». Впервые с начала протестов 2021 года обошлось без массовых задержаний

Москва, 14 февраля 2021 Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

В десятках городов России и за рубежом прошла акция сторонников Алексея Навального «Любовь сильнее страха». В 20:00 по местному времени они выходили во дворы или на улицы, зажигали фонарики и постили фотографии в соцсети с тегом #любовьсильнеестраха. Тег быстро вышел в топ российского твиттера: около 20 тысяч публикаций на момент выхода этого материала. В инстаграме число постов с этим тегом на момент выхода публикации составило около 8 тысяч. В отличие от предыдущих акций в поддержу Навального власти фактически не препятствовали участникам флэшмоба. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 12 человек — в Москве, Новосибирске и Казани.

Много фотографий с акции — в онлайне «Медузы»

Акции 14 февраля в России. От фонариков до флэшмоба в поддержку ветеранов Акции проходят в Москве, Казани и Санкт-Петербурге

Много фотографий с акции — в онлайне «Медузы»

Акции 14 февраля в России. От фонариков до флэшмоба в поддержку ветеранов Акции проходят в Москве, Казани и Санкт-Петербурге

Накануне флэшмоба в поддержку Навального Роскомнадзор начал рассылать изданиям требования удалить материалы об акции. Уведомления, в частности, поступили в редакции томского издания ТВ-2, саратовского издания «Свободные новости» и «Открытых медиа». Редакция «Медузы» тоже получила уведомление с требованием удалить статью под заголовком «Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами». «Медуза» под угрозой блокировки удалила статью. Позже стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Спектр» из-за упоминания акции в поддержку Навального, усмотрев в ней «призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Еще до начала флэшмоба, днем 14 февраля, в Москве и Петербурге выстроились «Цепи солидарности». В Москве до 300 человек вышли на Арбат для демонстрации солидарности с Юлией Навальной, женщинами-политзаключенными и всеми, кто «проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках». В Петербурге — здесь акция называлась «Феминистская цепь солидарности» — около 70 человек выстроились на Воскресенской набережной Невы в знак поддержки политзаключенных. Они прочитали поэму Анны Ахматовой «Реквием» и возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. О задержаниях не сообщалось. На московской акции заметили провокаторов.

Как это было

Страшно, но что поделать На Арбате выстроилась «Цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и женщин-политзаключенных — туда же пришли провокаторы. Репортаж Кристины Сафоновой

Как это было

Страшно, но что поделать На Арбате выстроилась «Цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и женщин-политзаключенных — туда же пришли провокаторы. Репортаж Кристины Сафоновой

В центре Казани прошел митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства». Он был согласован, но закончился задержаниями. Местные власти согласовали акцию численностью до 200 человек (еще около 100 человек на акцию не попали и стояли за полицейским ограждением). Сам митинг прошел без эксцессов, однако после его завершения полицейские без объяснения причин задержали девять активистов движения «Социалистическая альтернатива». Они пришли на митинг с баннером «Новому царю — новый 1917».

Власти противопоставили флэшмобу с фонариками собственный флэшмоб — с ветераном, которого, по версии обвинения, оклеветал Алексей Навальный. Участники акции размещали фотографию ветерана Игната Артеменко с подписью «Я/Мы Игнат» и тегами #защитимветеранов и #ямыигнатартеменко. Такие посты, в частности, активно публиковали провластные политики и активисты, государственные издания, региональные администрации и бюджетные учреждения. Источник «Медузы» в «Единой России» рассказал, что предложение разместить такие посты пришло по линии администрации президента России.

Петр Лохов