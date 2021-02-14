14 февраля в соцсетях начался флэшмоб в поддержку ветерана Игната Артеменко, который проходит потерпевшим по делу против Алексея Навального о клевете. Участники флэшмоба размещают фотографию Артеменко с надписью «Я/Мы Игнат» и тегами #защитимветеранов и #ямыигнатартеменко.

Посты размещают в том числе районные администрации в регионах России и местные чиновники, обратил внимание телеканал «Дождь». Кроме того, такие публикации активно размещают СМИ, принадлежащие региональным властям, а также местные отделения «Единой России» и движение Общероссийский народный фронт, заметила «Фонтанка».

Пост, опубликованный муниципальным детским садом «Родничок» из города Мариинск

На момент выхода этого материала число постов с такими тегами в инстаграме превысило 700. Примерно такое же их число появилось «ВКонтакте».

Одной из первых пост с такими тегами опубликовала бывшая актриса телешоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Она заявила, что некоторые пользователи соцсетей «пытаются оправдать чужое хамство, клевету и беспомощную истерику в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко».

Источник в руководстве отделения партии «Единая Россия» в Центральном федеральном округе рассказал «Медузе» о разнарядке по линии администрации президента России: депутаты от партии власти должны размещать посты в поддержку Игната Артеменко в своих аккаунтах в соцсетях. По словам источника, упор должен делаться на «защиту ветеранов». Разместить такие посты должны государственные и муниципальные СМИ, органы власти, провластные общественные деятели.

Кроме того, единороссы в центральной части России, где идут сильные снегопады, 14 февраля должны выйти во дворы и помочь ветеранам или пенсионерам в уборке снега. Эти акции нужно снять на видео или фото — и тоже разместить отчеты в соцсетях.

Источник подчеркнул, что флэшмоб напрямую не связан с тем, что 14 февраля в России проходит массовая акция в защиту Алексея Навального. Флэшмоб направлен на дискредитацию Навального в целом, пояснил он.

Петр Лохов при участии Андрея Перцева