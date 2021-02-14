Акции 14 февраля в России. От фонариков до флэшмоба в поддержку ветеранов Следим, что происходит в этот день по всей стране

Пока в Москве и Санкт-Петербурге выстраивают «Цепи солидарности» в других российских городах 14 февраля проходят более традиционные для Дня всех влюбленных акции.

В Тюмени в рамках акции «14 февраля с пользой» учат делать валентинки

В Кургане в городском саду поставили дерево для любовных посланий

В Нижнем Новгороде на улицах раздают воздушные шары в виде сердца

Но интереснее всего в Новосибирске — там музей мировой погребальной культуры предлагает романтическую поездку по территории крематория на катафалке и огненную инсталляцию «Пылающие сердца»(хотелось бы верить, что это фейк, но нет)