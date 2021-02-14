Акции 14 февраля в России. От фонариков до флэшмоба в поддержку ветеранов Следим, что происходит в этот день по всей стране
Что: Несогласованные акции сторонников Навального и мероприятия, организованные властями
Где: По всей России
Иркутск
Хабаровск
Так жители города поздравили с Днем всех влюбленных бывшего губернатора Сергея Фургала
Таиланд, Пхукет
Пока в Москве и Санкт-Петербурге выстраивают «Цепи солидарности» в других российских городах 14 февраля проходят более традиционные для Дня всех влюбленных акции.
В Тюмени в рамках акции «14 февраля с пользой» учат делать валентинки
В Кургане в городском саду поставили дерево для любовных посланий
В Нижнем Новгороде на улицах раздают воздушные шары в виде сердца
Но интереснее всего в Новосибирске — там музей мировой погребальной культуры предлагает романтическую поездку по территории крематория на катафалке и огненную инсталляцию «Пылающие сердца»(хотелось бы верить, что это фейк, но нет)
Санкт-Петербург
Более 70 человек приняли участие в «Цепи солидарности» с политзаключенными в Санкт-Петербурге. Они прочитали поэму Анны Ахматовой «Реквием» и возложили цветы к памятнику.
Акция прошла без задержаний — и даже без присутствия полиции, пишет «Бумага».
Москва, Арбат
14 февраля в соцсетях начался флэшмоб в поддержку ветерана Игната Артеменко, который проходит потерпевшим по делу против Алексея Навального о клевете. Участники флэшмоба размещают фотографию Артеменко с надписью «Я/Мы Игнат» и тегами #защитимветеранов и #ямыигнатартеменко.
Посты появляются в соцсетях районных администраций, чиновников, депутатов, а также в региональных и муниципальных СМИ.
Как сообщил источник «Медузы» в руководстве отделения партии «Единая Россия» в Центральном федеральном округе, речь идет о разнарядке по линии администрации президента России. Флэшмоб направлен на дискредитацию Навального, пояснил он.
В Казани после митинга есть задержанные
Владивосток
В «Цепи солидарности» на Арбате, по оценке корреспондента Avtozak live, около 300 человек.
На сердце, которое держит в руках участника «Цепи солидарности» на Арбате, имена некоторых женщин, задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального в январе-феврале.
На Арбате некоторые прохожие, сообщает корреспондент «Медузы», подходят к участницам «Цепи солидарности» и пытаются выяснять, зачем они тут стоят, вместо того, чтобы «борщи варить». Другие пешеходы настроены более позитивно, один из проходивших мимо мужчин сложил руки в «сердечко». В основном же, люди просто проходят мимо и смотрят с любопытством.
На стадионе возле казанского митинга на полную громкость включили аудиозапись каких-то эстафет. Звук оттуда перекрывает выступающих на митинге, сообщают читатели «Медузы».
У одной из участниц «Цепи солидарности» на Арбате в руках портрет погибшей журналистки Ирины Славиной
Хабаровск
Владивосток
В центре Казани устроили митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства». Согласованный! Разрешенная численность участников — 200 человек, но к месту проведения акции пришло гораздо больше людей.
Владивосток
Арбат
На Арбате скандируют: «Свободу политзаключенным!»
Ограждения появились 14 февраля и в центре Новосибирска, сообщил «Сиб.фм». Металлические заборы на площади Ленина также связывают с акциями.
Школьников, участвующих в городской олимпиаде по математике, в Санкт-Петербурге попросили не приходить на состязание без письменного разрешения. Канала Piter.tv предположил, что такое распоряжение также связано с планами провести несогласованную акцию, пишет «Мел».
В Санкт-Петербурге заранее приготовились «пресекать беспорядки», сообщала «Фонтанка».