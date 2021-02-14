Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Спектр» из-за упоминания акции в поддержку Навального

Роскомнадзор закрыл доступ к сайту издания «Спектр» на территории России «из-за информации, содержащей призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Доступ к сайту, следует из уведомления Роскомнадзора, которое «Спектр» публикует в своем телеграм-канале, ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 11 февраля. У большинства пользователей в России сайт перестал открываться вечером 13 февраля.

Поводом для блокировки стала статья «Идет охота на Волкова. Власти Литвы отказались арестовывать главу избирательных штабов Навального по запросу России», опубликованная 11 февраля.

Как пишет «Спектр», Роскомнадзор усмотрел в ней призывы к участию в акции в поддержку Алексея Навального.

«Призывов от лица редакции „Спектра“ или автора статьи там не было, но были цитаты из твиттера Леонида Волкова», — подчеркивается в телеграм-канале издания.

Интернет-журнал «Спектр.Пресс» был первоначально запущен как приложение к латвийскому изданию Delfi, а сейчас является независимым изданием.

12 февраля Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить статью под заголовком «Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами» на основании того, что в ней «выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях 14.02.2021 в г. Москве и других городах Российской Федерации, проводимых в поддержку Навального А.А. с нарушением установленного порядка». «Медуза» по требованию ведомства и под угрозой блокировки удалила статью.