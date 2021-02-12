Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить статью о реакции властей на акцию 14 февраля

Редакция «Медузы» получила уведомление Роскомнадзора с требованием удалить статью под заголовком «Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами».

В уведомлении говорится, что в статье «выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях 14.02.2021 в г. Москве и других городах Российской Федерации, проводимых в поддержку Навального А.А. с нарушением установленного порядка».

«Сведений о согласовании указанных массовых протестных акций с уполномоченными органами власти в установленном законом порядке не установлено», — добавляет Роскомнадзор.

«Медуза» по требованию ведомства и под угрозой блокировки удалила статью.

В статье, вызвавшей претензии Роскомнадзора, рассказывалось о реакции власти и государственных СМИ на акцию с фонариками, которую собираются провести 14 февраля сторонники Алексея Навального. Точное время ее начала в материале указано не было.

В тексте говорилось, что Следственный комитет, МВД и Генпрокуратура выступили с предупреждением «о недопустимости нарушения закона» в связи с призывами к массовым акциям, а ТАСС и РИА Новости со ссылкой на анонимные источники сообщили, что в разных городах России готовятся теракты во время протестов.

В статье приводились мнения депутатов Госдумы и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, а также пересказывались сюжеты федеральных телеканалов. Эти телеканалы очень подробно рассказывали о готовящейся акции и даже показывали в эфире пост руководителя штабов Навального Леонида Волкова, который анонсировал акцию в твиттере.

В конце 2020 года Госдума приняла поправки к статье 7 федерального закона «О собраниях, демонстрациях, митингах, шествиях и пикетированиях», согласно которым суд может признать публичным мероприятием «объединенное единым замыслом и (или) общей организацией массовое одновременное пребывание… граждан в общественных местах». Ни о каких решениях суда, который бы признал акции 14 февраля «публичным мероприятием», не сообщалось.