Директор ФБК Иван Жданов объявлен в международный розыск. Его заочно арестовали
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Обновление. Нагатинский суд Москвы заочно арестовал Ивана Жданова по делу о неисполнении решения суда.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Воронина.
Жданова объявили в международный розыск по делу о злостном неисполнении решения суда. Директора ФБК обвиняют в отказе удалить из интернета фильм «Он вам не Димон».
11 июня Жданова объявили в федеральный розыск, а 28 июня следствие обратилось в суд с ходатайством о его заочном аресте. С каким именно делом были связаны эти действия, не уточнялось.
Иван Жданов в настоящее время находится в Литве.
По словам адвоката, против Жданова возбуждено четыре или пять уголовных дел. В частности, директор ФБК проходит по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
В начале июня суд признал ФБК и другие структуры Навального «экстремистскими организациями».