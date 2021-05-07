Телеграм-канал Sota сообщил о массовом отъезде соратников Навального в Грузию. Леонид Волков заявил, что это «чистой воды фейк-ньюс»
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Телеграм-канал сетевого издания Sota Vision сообщил, что ключевые сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) покинули Россию и переехали в Грузию. На фоне начавшегося судебного процесса о признании ФБК экстремистской организацией и угрозы уголовного преследования Россию покинули около 40 ключевых сотрудников, утверждает Sota.
Среди тех, кто переехал в Грузию, утверждает Sota, — Руслан Шаведдинов, Георгий Албуров и Анна Велликок, преподававшая до недавнего времени в Высшей школе экономики и уволенная после ареста за ретвит сообщения о митинге в поддержку Навального.
Переехавшие в Грузию сотрудники ФБК, как говорится в сообщении телеграм-канала Sota, «свое местопребывание не скрывают, так как параллельно с известным блогером-эмигрантом Николаем Левшицем выкладывают сходные фотографии маковых полей». Еще одним доказательством переезда издание предлагает считать то, что среди подписок в инстаграме у сотрудников ФБК появились аккаунты грузинских фотографов.
Велликок в твиттере назвала Sota «помойкой» и возмутилась тем, что ее называют чьей-то женой (издание связало ее с Албуровым). «Расследование, конечно, просто великое, у меня в открытую написано, где я и что делаю. Жду теперь расследования от них с геопозиционированием по звездам и по тени от деревьев», — добавила она. Велликок также подчеркнула, что не является сотрудником ФБК, работает «на обычной коммерческой работе» и ездит «куда хочет и когда хочет за свои трудом заработанные деньги».
Соратник Алексея Навального Леонид Волков заявил «Медузе», что сообщение Sota — «чистой воды фейк-ньюс». Какие-либо комментарии о том, как дела обстоят на самом деле, добавил он, «мы давать не можем и не будем», в том числе и по соображениям безопасности.