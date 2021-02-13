Сто сотрудников ВШЭ призвали восстановить на работе преподавательницу, уволенную после ареста за ретвит о митинге

Сто сотрудников Высшей школы экономики написали письмо ректору вуза Ярославу Кузьминову с призывом восстановить контракт с преподавательницей Анной Велликок, которую уволили после того, как она была арестована из-за ретвита о митинге. Об этом сообщает студенческое издание HSE Press.

«Мы считаем, что политические убеждения Анны повлияли на решение администрации ВШЭ расторгнуть договор с сотрудником», — заявили авторы письма.

Подписанты выразили мнение, что решение уволить Велликок по политическим мотивам наносит ущерб репутации вуза и нарушает несколько пунктов этического кодекса ВШЭ.

Анна Велликок работала в качестве приглашенного преподавателя на факультете компьютерных наук. Договор с ней расторгли 14 февраля — после того, как ее арестовали на 14 суток за ретвит поста сотрудника Георгия Албурова (суд счел ее виновной в организации митинга в поддержку Алексея Навального 23 января).

В пресс-службе ВШЭ отмечали, что Велликок была приглашена по гражданско-правовому договору для чтения короткого курса студентам магистратуры. Из-за ареста преподавательница не сможет провести четыре семинара, а перенести их не получится «в силу интенсивности учебного плана», подчеркивали в вузе.

Читайте также

Что чувствуешь, когда тебя увольняют с работы за политические взгляды Это текст «Медиазоны». Мы публикуем его в знак солидарности с ее главредом Сергеем Смирновым, арестованным за ретвит

Читайте также

Что чувствуешь, когда тебя увольняют с работы за политические взгляды Это текст «Медиазоны». Мы публикуем его в знак солидарности с ее главредом Сергеем Смирновым, арестованным за ретвит