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Полиция объявила директора ФБК Ивана Жданова в федеральный розыск

Источник: Иван Жданов

Директор ФБК Иван Жданов объявлен в федеральный розыск. Его данные появились в базе разыскиваемых лиц.

В карточке Жданова отмечено, что он «разыскивается по статье УК».

Жданов является подозреваемым по делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан — об этом уголовном деле, которое 4 февраля возбудило Главное следственное управление СК РФ, впервые стало известно в конце апреля. Другими фигурантами дела являются основатель ФБК Алексей Навальный и глава сети его штабов Леонид Волков.

Сейчас Жданов находится в Литве.

Мосгорсуд 9 июня признал ФБК «экстремистской организацией».

ФБК — «экстремистская организация»

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