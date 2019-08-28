На директора ФБК Ивана Жданова завели уголовное дело из-за фильма «Он вам не Димон»

В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбуждено уголовное дело о . Соответствующее уведомление службы судебных приставов опубликовал в твиттере его адвокат Владимир Воронин.

Жданова обвиняют в том, что он не удаляет из интернета фильм ФБК .

Иван Жданов опубликовал на своем ютьюб-канале ролик, в котором назвал выдвинутые против него обвинения «выдуманными и передающимися по наследству».

Привет, новая уголовка! Иван Жданов

Такое же уголовное дело расследуется в отношении бывшего директора ФБК Романа Рубанова. Приставы также намеревались составить административные протоколы на основателя ФБК Алексея Навального, в блоге которого был опубликован фильм «Он вам не Димон».

ФБК настаивал, что выполнил решение суда об удалении фильма, но не несет ответственности за Алексея Навального, которому принадлежат ютьюб-канал, где опубликован фильм, и сайт dimon.navalny.com (оттуда материалы не удалены).