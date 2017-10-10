Директор ФБК заявил, что фонд исполнил решение суда по иску Усманова (в отличие от Навального)

Директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов заявил «Дождю», что организация выполнила решение суда по иску миллиардера Алишера Усманова, требовавшего удалить и опровергнуть сведения из расследования «Он вам не Димон».

Рубанов подчеркнул, что ФБК не несет ответственности за выполнение решения суда Алексеем Навальным, которому принадлежат ютьюб-канал, где опубликован фильм, и сайт dimon.navalny.com (оттуда материалы не удалены).

«Фонд борьбы с коррупцией выполнил указания суда. Все материалы, которые суд просил удалить, удалены. На сайте и на ютьюб-канале ФБК размещены опровержения. Судебные приставы отлично это знают. Сегодня в моем присутствии они обозрели эти страницы, но, очевидно, фактическое состояние исполнения решения суда их особенно не интересует», — сказал он.

Как отмечает «Дождь», на сайте ФБК действительно опубликовано опровержение по решению Люблинского суда Москвы. О существовании ютьюб-канала ФБК, на котором, по словам Рубанова, также было размещено опровержение, ничего неизвестно.

Утром 10 октября Роман Рубанов был задержан из-за того, что фрагменты расследования «Он вам не Димон» не были удалены после решения суда по иску миллиардера Алишера Усманова. Позже его отпустили под обязательство о явке.