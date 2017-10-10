Директора ФБК задержали за отказ удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон»

Обновление. Рубанова отпустили из службы судебных приставов, взяв с него обязательство о явке 13 октября. Он также рассказал «Интерфаксу», что его в очередной раз предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Судебные приставы задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Об этом он написал утром 10 октября. Рубанова задержали у подъезда его дома и доставляют в управление ФССП по Москве.

Задержание, как сказано в постановлении, связано с тем, что ФБК отказался удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон» по иску миллиардера Алишера Усманова.

В документе отмечено, что решение Люблинского суда Москвы вступило в законную силу 11 августа, с тех пор у ФБК и его основателя Алексея Навального было десять дней, чтобы удалить из текста расследования и фильма сведения о том, что Усманов якобы дал взятку премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Задержан судебными приставами рано утром у подъезда дома. Доставляют на Бутырский вал. pic.twitter.com/no50JzhcT0 — Рубанов Роман (@rrubanov) October 10, 2017

Позднее Рубанов написал, что судебный пристав «пообещала Навальному уголовный срок» за неисполнение решения суда.