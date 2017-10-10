Директора ФБК задержали за отказ удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон»

Роман Рубанов
05:16, 10 октября 2017
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Обновление. Рубанова отпустили из службы судебных приставов, взяв с него обязательство о явке 13 октября. Он также рассказал «Интерфаксу», что его в очередной раз предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Судебные приставы задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Об этом он написал утром 10 октября. Рубанова задержали у подъезда его дома и доставляют в управление ФССП по Москве.

Задержание, как сказано в постановлении, связано с тем, что ФБК отказался удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон» по иску миллиардера Алишера Усманова.

В документе отмечено, что решение Люблинского суда Москвы вступило в законную силу 11 августа, с тех пор у ФБК и его основателя Алексея Навального было десять дней, чтобы удалить из текста расследования и фильма сведения о том, что Усманов якобы дал взятку премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Позднее Рубанов написал, что судебный пристав «пообещала Навальному уголовный срок» за неисполнение решения суда.

Суд по иску Усманова к Навальному и ФБК состоялся в мае 2017 года — это было первое разбирательство по итогам расследования об имуществе, которым пользуется Медведев.
В первом решении Люблинского суда говорилось, что ФБК и Навальный должны удалить фильм «Он вам не Димон» целиком. Затем Мосгорсуд уточнил, что удалить надо только те фрагменты, которые оспаривал Усманов.

Суд Усманова с Навальным

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