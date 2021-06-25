Минцифры пообещало выдать QR-коды девяти миллионам переболевших ковидом. По официальной статистике, их только пять миллионов

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассчитывает к 30 июня обеспечить QR-кодами около девяти миллионов жителей России, перенесших коронавирус. Об этом замглавы министерства Олег Качанов сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Качанова, QR-код будет автоматически отображаться в личном кабинете на сайте госуслуг.

Единый регистр переболевших есть в информационных ресурсах Минздрава РФ. <…> Мы сейчас с ними настраиваем интеграцию, чтобы QR-код показывался не только тем, кто вакцинировался, но и тем, кто переболел. По нашим планам, 30 [июня]… мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти миллионов записей таких есть, мы [QR-коды] получим.

При этом, согласно официальным данным, с начала пандемии коронавирусом в России заразились 5,4 миллиона человек, из них выздоровели 4,9 миллиона.

Заместитель главного редактора журнала «Холод» Михаил Зеленский так объяснил расхождение в цифрах в своем телеграм-канале: «Читатели объяснили, в чем дело. Минздрав записывал в регистр больных даже тех, у кого были симптомы (пневмонии), но не было [положительного результата] ПЦР».

В России есть несколько баз данных по коронавирусу — и цифры в них разные Во многих регионах России данные о смертях от коронавируса систематически занижаются. И вот как это происходит

В июне в России начался резкий подъем заболеваемости ковидом, вызванный штаммом .

В Москве, ставшей лидером по числу новых случаев коронавируса, с 16 июня объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. С 28 июня в городские заведения общепита будут пускать только только по QR-коду; его смогут получить те, кто вакцинировался от ковида, переболел им в последние полгода или получил отрицательный ПЦР-тест.

Вслед за Москвой о обязательную вакцинацию ввели еще более 10 регионов России. В Бурятии объявили локдаун на две недели. В Краснодарском крае с 1 июля в отели начнут заселять туристов только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации, с 1 августа — только при наличии сертификата о вакцинации.

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