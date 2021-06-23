Мэр Москвы объявил о десятикратном росте записей на вакцинацию от COVID-19

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За последние сутки на вакцинацию от коронавируса записалось рекордное число жителей города — около 60 тысяч человек, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще недавно мы „падали“ до уровня около 6 тысяч (записей) в день, — то есть практически в 10 раз разница в записях», — сообщил Собянин в ходе осмотра новой поликлиники в районе Коптево (цитата по «Интерфаксу»).

Днем ранее Собянин сообщал, что более 2 миллионов москвичей привились по крайней мере первым компонентом одной из вакцин.

По данным управления федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области, на 1 января 2021 года в Москве постоянно проживали 12,6 миллиона человек.

6 июня, власти Москвы объявили обязательную вакцинацию для работников торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта и еще ряда сфер. Такую же меру затем приняли еще в нескольких регионах России. С 28 июня власти Москвы запретили тем, кто не вакцинировался или не переболел ковидом в последние полгода, посещать кафе и рестораны.

По информации московского оперативного штаба на утро 23 июня, за прошедшие сутки в городе выявлены 6534 новые случаев заболевания COVID-19, умерли 88 человек с подтвержденным коронавирусом (максимум с момента начала пандемии), госпитализированы 1880 человек, на находится 659 человек.

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