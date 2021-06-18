Тульская и Ленинградская области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса. Теперь эта мера действует в шести регионах России

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В Тульской и Ленинградской областях ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для госслужащих и работников сфер образования, здравоохранения, торговли, транспорта и культуры.

В Тульской области организации, работающие в этих сферах, обязаны привить не менее 60% сотрудников до 15 августа.

В Ленинградской области действует требование обеспечить вакцинацию не менее 80% персонала до 1 сентября. Сделавшим прививку власти рекомендовали предоставить оплачиваемый выходной на следующий день после вакцинации.

Ранее об обязательной вакцинации объявили власти Москвы, а также Московской, Кемеровской и Сахалинской областей. Кремль заявил, что вводить эту меру по всей стране не планируется.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за последние пять дней подъем заболеваемости в среднем по России составил 34,4%, по Москве — 54,4%. Уровень смертности по стране за два дня вырос на 14%.

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