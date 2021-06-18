Смертность из-за ковида в России за два дня выросла на 14%

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В течение последних двух дней в России фиксируется подъем смертности, связанной с COVID-19. Об этом, как передает «Интерфакс», заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

В последние двое суток мы фиксируем подъем смертности на 14%. Если до этого мы весь период, начиная с декабря прошлого года, фиксировали снижение показателей смертности вплоть до последних дней, в последние два дня, к сожалению, это рост фатальных исходов.

Голикова связала рост смертей с том числе с тем, что заболевшие несвоевременно обращаются к врачу. По ее словам, россияне «по привычной для нас ситуации используют обычные противовирусные средства, а иногда еще хуже — антибиотики… не различая, что это — обычная простуда или ковид».

Вице-премьер добавила, что прирост заболеваемости COVID-19 за последние пять дней этой недели по сравнению с пятью днями прошлой недели в среднем по России составил 34,4%, по Москве — 54,4%.

18 июня в Москве был зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса с начала пандемии —9056. В городе ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер и продлили ограничения на массовые мероприятия и посещение общественных мест до 29 июня.

Вслед за Москвой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели Подмосковье, Кемеровская, Сахалинская, Ленинградская и Тульская области.

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