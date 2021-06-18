В Москве более 9 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Впервые с начала пандемии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Москве, по состоянию на утро 18 июня, зафиксировано 9056 новых случаев заболевания COVID-19. Это максимальный суточный прирост заболевших с начала пандемии коронавирусной инфекции.

В России за сутки выявлены 17 262 новых случая COVID-19, 453 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне говорил, что в ближайшие сутки в городе впервые будет зафиксировано более 9000 новых случаев COVID-19.

Предыдущим максимумом прироста заболевших ковидом в Москве было 8203 человека за сутки 24 декабря.

С 12 июня из-за резкого роста числа заболевших в Москве закрыты фуд-корты в торговых центрах, ресторанам и кафе запрещено принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Первоначально такие ограничительные меры были введены до 20 июня включительно вместе с режимом «нерабочих» дней. 18 июня Собянин объявил о продлении этих мер до 29 июня.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также чиновников.

Читайте также

Чтобы быстро остановить всплеск ковида, нужна не обязательная вакцинация, а другие меры (хотя прививаться необходимо) Исчерпывающий разбор новых эпидемиологических инициатив

Читайте также

Чтобы быстро остановить всплеск ковида, нужна не обязательная вакцинация, а другие меры (хотя прививаться необходимо) Исчерпывающий разбор новых эпидемиологических инициатив

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег