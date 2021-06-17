На Сахалине ввели обязательную вакцинацию, как в Москве. Это уже четвертый регион России, объявивший о таких мерах

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С 21 июня в Сахалинской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для работников определенных сфер. Об этом пишет Sakhalin.Info со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Ольгу Фунтусову.

Сделать прививку необходимо будет людям, работающим в сферах образования, здравоохранения, коммунального хозяйства, торговли, индустрии красоты, общественного питания, транспорта, работникам театров и кинотеатров, музеев и библиотек, детских досуговых учреждений, а также государственным и муниципальным служащим.

Прививка будет обязательной для 60% сотрудников в каждом коллективе. Руководство будет иметь право отстранить от работы или перевести на удаленный режим человека, который отказался от вакцины. Вернуться к своим обязанностям в обычном режиме он сможет только после вакцинации, пишет издание Skr.su.

Фунтусова объяснила обязательную вакцинацию ухудшением ситуации с коронавирусом. «У нас давно такого не было. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий РФ с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82-м месте и 22 мая — на 25-м месте. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%», — цитирует ее РИА Новости.

По словам чиновницы, рост заболеваемости вызвали низкие темпы вакцинации (в регионе полностью привиты 72 тысячи человек — треть от планового числа) и игнорирование населением масочного режима и дистанцирования.

Накануне обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан ввели Москва, Подмосковье и Кемеровская область. Кремль заявил, что по всей стране вводить ее не планируется.

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