Кузбасс вслед за Москвой и Подмосковьем ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

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Правительство Кемеровской области решило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан, в том числе чиновников и сотрудников таких сфер, как торговля, транспорт и индустрия красоты.

«Необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе», — сказано в сообщении администрации Кузбасса, которое цитирует ТАСС.

В Кемеровской области прививку должны сделать чиновники, муниципальные служащие, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах здравоохранения, образования, социального обслуживания, транспорта, промышленности и сельского хозяйства, общепита, торговли, спорта, индустрии красоты, финансовых услуг, почтовой связи, ЖКХ, культуры, МФЦ.

Жителям региона предлагают привиться одной из трех доступных вакцин: до 17 июля они должны сделать первый компонент вакцины, до 18 августа — второй; однокомпонентную прививку — до 17 июля.

Исключение сделали для тех, у кого есть противопоказания к прививке.

Кузбасс стал третьим регионом России после Москвы и Московской области, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Ранее 16 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России не собираются вводить обязательную вакцинацию по всей стране.

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